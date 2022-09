Hier kann sich Bildung exzellent entfalten

Der Bildungscampus in Hard in Vorarlberg gehört laut Franz Hammerer, Experte für Schularchitektur, zu den Leuchtturmprojekten der neueren österreichischen Schularchitektur. Das Gebäude ist auf die Lernform abgestimmt. In der Vorlaufphase wurde ein pädagogisch-räumliches Konzept entwickelt, das selbstständiges Lernen in Gemeinschaft mit anderen Schulstufen in den Mittelpunkt stellt. Baulich umgesetzt wird das Konzept durch drei Lernhäuser. Über eine Clusterlösung entsteht auf jeder Ebene eine kleine Schule in der großen.