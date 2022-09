Ob Zollamt oder Mühle: Zweite Chance für alte Gebäude

Kreativ im Backsteinbau

Wo früher Getreide zu Mehl verarbeitet wurde, setzen heute innovative Unternehmen digitale und kreative Prozesse in Gang. Die Rede ist vom Quartier Rauchmühle in Salzburg . Die originalen Backsteinmauern auf dem 700 Jahre alten Areal in der Stadt Salzburg wurden revitalisiert – aber roh belassen und schaffen mit industriellen Zeugnissen in Metall und modernen Elementen in Glas und Metall eine spannende Atmosphäre. Ein Gesamtkonzept, das für die Nutzenden viel Raum lässt für Kreativität und Innovation. Vernetzende Elemente zeigen sich architektonisch etwa in einer außergewöhnlichen und imposanten Wendeltreppe aus Stahl im alten Mühlhaus.

Bauten mit Potenzial

Die Geschichte der heutigen Rauchmühle lässt sich bis ins Jahr 1330 zurückverfolgen. Damals weit außerhalb des Stadtkerns gelegen, zählt das historische Industrieareal zum Zeitpunkt der Betriebsschließung im Jahr 2011 längst zum urbanen Teil Salzburgs.