Schloss, Meierei und Rondell am Cobenzl öffnen nach Umbau

Neubau Panoramagebäude

Panoramagebäude, Schloss und Meierei dienen als Veranstaltungsräumlichkeiten, wobei in der Meierei Seminarräume untergebracht sind. In einer zweiten Ausbaustufe sollen ab 2025 über den Seminarräumen in der Meierei Hotelzimmer entstehen.

Architektur und Design

Die Gewinner des vor Jahren ausgeschriebenen Architektur-Wettbewerbs, die Berliner Realarchitektur und Mostlikely Architecture aus Wien, designten das Konzept für das Schloss, die Meierei und die dazugehörigen Freiräume. Die Innenarchitektur ist im Stil der 1950er und 1960er Jahre gehalten, mit warmen und weichen Farben, sie stammt von Kroenland Interior unter Conrad Kroencke. Bespielt werden die neuen Event- und Gastronomieräumlichkeiten von Pächter und Gastronom Bernd Schlacher, bekannt für das Restaurant und das Hotel Motto. Bauherr und Investor ist Frank Albert, Supernova-Eigentümer.