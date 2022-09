Unsicherheit prägt aktuell den Wohnungsmarkt

Die Regeln für Wohnkredite wurden verschärft, für Kreditnehmer bedeutet das, dass sie nicht mehr so leicht an eine Finanzierung kommen und mehr Erspartes mitbringen müssen, wenn sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen. Wie sich das auf den österreichischen Wohnimmobilienmarkt auswirkt? Die Leistbarkeit – durch die deutlich strengeren Anforderungen der Banken und das steigende Zinsniveau – spielt vor allem im günstigeren Preissegment eine große Rolle. Aufgrund der hohen Kaufpreise sind kompakte und intelligente Grundrisse mehr denn je gefragt.

Nachfrage dennoch da

Doch die Nachfrage nach Wohnraum ist groß, „auch wenn momentan Unsicherheit herrscht“, sagt Sonja Kaspar, Leiterin Vermarktung Wohnen bei Otto Immobilien. In Wien nähern sich die Kaufpreise für Wohnimmobilien in den Bezirken immer mehr an. „Ein sehr großes Thema für die Entscheidung für den Kauf oder die Anmietung von Wohnraum ist die Energieversorgung geworden“, so Kaspar. Einerseits wegen der laufenden Kosten (Betriebskosten und Energiekosten), auf der anderen Seite wegen zu erwartender Investitionen (in das Heizsystem). Wohnimmobilien sind aber auch als Investment gefragt: „Die Investition in Anlagewohnungen ist ungebrochen hoch – wobei weniger die Rendite im Fokus steht, als die krisen- und inflationssichere Veranlagung des Kapitals und die zu erwartende Wertsteigerung der Immobilie“, so die Expertin. Auch Zinshäuser sind ein sicherer Hafen für Anleger.

Neuer Firmensitz

Otto Immobilien wird zusätzlich zum bestehenden Firmensitz in der Riemergasse 8 im 1. Bezirk einen weiteren Standort beziehen. Dieser befindet sich am Wiener Hauptbahnhof mit rund 1.000 Quadratmetern moderner Bürofläche. Der seit mehr als 65 Jahren bestehende Firmenstandort in der Innenstadt wurde für die fast 100 Mitarbeiter zu klein, das Gründerzeitgebäude wird nun behutsam modernisiert und für die dort tätigen Mitarbeiter auf den letzten Stand der Technik gebracht. Mit den neuen zusätzlichen Büroflächen im Quartier Belvedere Central am Hauptbahnhof setzt das Unternehmen ein deutliches Signal in Richtung Zukunft und Nachhaltigkeit.