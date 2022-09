Spart Energie: Flusswasser zum Heizen und Kühlen

100 Prozent CO 2 neutral, unabhängig von Gaslieferungen, und trotzdem kostengünstig heizen und kühlen? Das klingt angesichts der momentanen Energiekrise wie eine schöne Utopie – ist aber mitten in Wien bereits Realität. Was viele nicht wissen, die TrIIIple Türme (ARE und Soravia) sowie der benachbarte Austro Tower (Soravia) am Donaukanal im 3. Bezirk wurden bereits mit einem neuartigen, umweltfreundlichen System geplant und gebaut – das macht die Bewohner jetzt unabhängig von steigenden Energiepreisen.

Zurück in den Donaukanal

Die Nutzbarmachung von Wasser in urbanen Räumen ist ein wesentlicher Schlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels. Dafür wurde die Idee der ökologischen Versorgung von Objekten und Quartieren mit Wärme- und Kälteenergie entwickelt. Dabei wird Grund- oder Flusswasser Energie entzogen und mittels Wärme-Kälte-Kopplung auf ein höheres Energieniveau gehoben. Das Wasser wird ohne Veränderung wieder rückgeführt.