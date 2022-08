Stadtentwicklung: So werden wir in Zukunft wohnen

Erste IBA in Österreich

Erstmals in Österreich hat Wien eine Internationale Bauausstellung (IBA) entwickelt. Die Initiative ging vom damaligen Wohnbaustadtrat und heutigen Bürgermeister Michael Ludwig aus. Schwerpunktthema: Neues soziales Wohnen. In diesem Bereich kann die Stadt auf eine jahrzehntelange Expertise zurückblicken. Immerhin leben mehr als 60 Prozent der Wiener in geförderten Wohnungen oder Gemeindewohnungen. Seit 2016 wurde intensiv an der IBA_Wien gearbeitet. Ein vielfältiges Spektrum an innovativen und zukunftsfähigen Projekten wurde von einem wissenschaftlichen Beirat ausgewählt, begleitet und betreut.

Kurze Wege im Quartier

Die Quartiersentwicklung hat sich als ein wesentliches Kernthema der IBA_Wien herausgestellt. „Vor allem die optimale Abstimmung zwischen den einzelnen Baulichkeiten schon von Beginn der Planungsphase an. Das führt zu kurzen Wegen, zu guter Versorgung mit vielfältigen Geschäften, zu alternativen Mobilitätsangeboten und nicht zuletzt zu einer hohen Aufenthaltsqualität. Wir können die gebauten Ergebnisse bereits sehen, zum Beispiel im Quartier „Am Seebogen“, im Sonnwendviertel Ost oder auch in Neu Leopoldau“, betont Kurt Hofstetter, Leiter der IBA_Wien.

Noch bis 18. November werden die Ergebnisse in der Ausstellung „Wo wohnen wir morgen?“ im IBA-Zentrum, Nordwestbahnstraße 16, im 20. Bezirk präsentiert. Zusätzlich können sich Interessierte bei kostenlosen Führungen und Stadtspaziergängen über die Projekte und Quartiere informieren.