See, Teich oder Donau: Wohntraum am Wasser

Grafenwörth

Ein ebenso neu angelegter See ist das Herzstück des „Sonnenweiher Grafenwörth“. Durch seine spezielle Form macht er es möglich, dass jedes der insgesamt 170 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser direkt am See liegt. „Wohnen direkt am Wasser hat einen ganz besonderen Reiz. Der neu geschaffene Sonnenweiher wurde eigens so angelegt, dass jedes Haus nicht nur spannende Blicke auf den See gewährt, sondern auch seinen eigenen Privatsteg bekommt“, betont Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. Für jene, die weniger Wohnraum benötigen, gibt es am „Sonnenweiher Grafenwörth“ zudem 36 kleine See-Häuser.

Der See wird derzeit befüllt und im Anschluss bepflanzt. Kloihofer: „Ziel war es, nicht nur moderne Häuser am See anzubieten, sondern auch zu gewährleisten, dass diese bedarfsgerecht sind, ein einfaches Einrichten ermöglichen und trotz der hohen Ansprüche unsererseits leistbar zu bleiben. Ein Seehaus ist in der ersten Bauphase schlüsselfertig ab 449.000 Euro erhältlich.“ Eine Besonderheit des Projekts betrifft auch die Baugründe der See-Häuser selbst: „Die Grundstücke sind parzelliert. Damit steht jedes Haus auf Eigengrund, was bei Projekten in dieser Größenordnung eine Rarität ist“, betont Kloihofer.

Infos: VI-Engineers. sonnenweiher.at