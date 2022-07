Lebenswertes Krems, das Tor zum Waldviertel

Günstiger in Horn und Zwettl

Aus dem Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer für 2022 wird ersichtlich, dass sich auch die Baugründe in der Region verteuert haben. In Krems Stadt liegt der Durchschnittspreis bei 304 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht einem Plus von 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Krems Land liegt der Kaufpreis bei 106,60 Euro pro Quadratmeter (+10,6 Prozent). Zum Vergleich: In den rund 40 oder 50 Kilometer nördlich gelegenen Bezirkshauptstädten Horn und Zwettl sind die Preise zwar auch gestiegen, haben dieses Niveau jedoch nicht erreicht. In Zwettl kostet ein Quadratmeter Baugrund durchschnittlich 86,10 Euro, in Horn sogar nur 51,90 Euro.

Während in Krems kaum noch Baugründe verfügbar sind, sieht es in den anderen Bezirken deutlich besser aus. Hartl Haus errichtet zum Beispiel aktuell acht Doppelhäuser in ruhiger, sonniger Lage in der Allentsteiger Straße in Zwettl. Kaufpreis: ab 430.200 Euro.