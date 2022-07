Wohnen im Süden von Wien: Von luxuriös bis leistbar

Wohnen am Wasser

Gefragt sind in der Region auch die zahlreichen Möglichkeiten am Wasser zu wohnen. Neben luxuriösen Villen im Fontana-Wohnpark in Oberwaltersdorf oder am Schlosssee entstehen auch interessante Projekte an verschiedenen kleineren Teichen. Gefragt sind solche auch als reine Sommerwohnsitze. In der Therme Bad Vöslau etwa beträgt die Wartezeit für eine der hübschen Waldkabanen mittlerweile fast fünf Jahre. Je weiter südlich gesucht wird, desto leistbarer wird das Eigenheim. In und um Wiener Neustadt gibt es noch mehr Fläche für’s Geld: Eine Doppelhaushälfte in Lichtenwörth kommt so zum Beispiel auf 495.000 Euro für knapp 160 Quadratmeter Wohnfläche samt Garten.