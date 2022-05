Neusiedler See - wo Wohnen wie Urlaub ist

Nachfrage ist groß

Die Nachfrage ist seit Jahren größer als das verfügbare Angebot. „Viele Interessenten kommen aus dem Großraum Wien, aber auch Rückkehrer suchen eine Immobilie in ihrer alten Heimat“, erzählt Rittsteuer. Vor allem der Norden mit den Ortschaften Neusiedl am See, Weiden und Jois profitiert von der guten Anbindung durch die Autobahn A4 an Wien, den Flughafen und Bratislava. Mit dem Auto erreicht man beispielsweise in rund 40 Minuten vom Schwedenplatz in Wien das 50 Kilometer entfernte Ufer des Sees in Neusiedl.

Tolle Gastronomie

Mit der gestiegenen Nachfrage wachsen auch die Ortschaften, die Region ist keine reine Sommerdestination mehr. Tolle Gastroangebote locken das ganze Jahr die Gäste an. Das reicht vom „Das Fritz“ in Weiden über die „Mole West“ in Neusiedl bis zum „Taubenkobel“ der Familie Eselböck in Schützen am Gebirge.