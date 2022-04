Otto-Wagner-Areal: Platz zum Wohnen, Studieren und Gesundwerden

Das große Otto-Wagner-Areal auf der Baumgartner Höhe liegt im westlichen Wiener Bezirk Penzing. Nahe am Wienerwald und daher stets mit guter Luft versorgt. Jahrzehntelang war das Otto-Wagner-Spital bekannt als Lungenheilstätte und auch als Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke. Markantes Wahrzeichen des Areals ist die Kirche am Steinhof mit ihrer weithin sichtbaren goldenen Kuppel von Otto Wagner.

1904 bis 1907 nach einem Generalplan von Carlo von Boog und Otto Wagner erbaut, dient das Otto-Wagner-Spital bis heute als Einrichtung des Wiener Gesundheitsverbunds (WGV), aber in einem kleineren Umfang und unter einem neuen Namen: Klinik Penzing.

Klinik Penzing

In den vergangenen Jahren wurden bereits einzelne Abteilungen des Spitals abgesiedelt und im Zuge der großen Krankenanstaltenreform an anderen Klinikstandorten integriert. „Derzeit finden laufend Arbeiten statt, um bis Ende 2023 weite Teile des Areals an die Stadt Wien zurückgeben zu können“, berichtet Christoph Luke, Sprecher des WGV. „Konkret werden alle Pavillons mit Nummern (nicht mit Namen) seitens des Wiener Gesundheitsverbundes aufgelassen. Die Klinik Penzing verlagert in Folge ihre medizinischen Leistungen in den westlichen Teil des Areals.“

Bis zur endgültigen Absiedlung der Leistungen an andere Kliniken bleiben folgende Schwerpunkte erhalten: Pulmologie/Tuberkulose, Orthopädie, Suchtzentrum. „Die Absiedlungen erfolgen bis 2032, die 3. Psychiatrische Abteilung übersiedelt bereits Ende 2023 in die Klinik Ottakring“, so Christoph Luke.