Pool oder Teich: Finden Sie Ihren besten Badeplatz

„Eine Anschaffung für Generationen“



Ein Trend der letzten Jahre geht klar in Richtung naturnahes Baden. Anlagen ohne Chemie, die stattdessen dank ihrer Pflanzen Tiere anlocken, erfreuen sich verstärkter Nachfrage. Angelika Petscharnig vom Verband Österreichischer Schwimmteich- & Naturpoolbau spricht im Interview über die ersten Schritte zum eigenen Teich.

KURIER: Wie findet der Konsument die für ihn richtige Schwimmanlage?

Angelika Petscharnig: Eines muss von Anfang an klar sein: Das ist eine Anschaffung für Generationen. Ist der Teich erst einmal errichtet, kann man ihn nur mehr mit hohem technischen und finanziellen Aufwand rückgängig machen. Man kann ihn nicht einfach umtauschen wie ein Kleidungsstück.

Was empfehlen Sie daher?

Am Anfang steht der Familienrat. Jeder, der sich mit dem Gedanken „Schwimmen im eigenen Garten“ beschäftigt, beginnt am besten mit einer Wunschliste aller Mitbewohner. Dabei spielen räumliche, technische und auch wirtschaftliche Gegebenheiten vorerst keine Rolle. Wichtig ist die Wahl des Prinzips: Natur-Erlebnis-Teich mit vielen Tieren und Pflanzen oder umweltfreundliches Badeerlebnis ohne Chemie.

Was ist der nächste Schritt?

Nehmen Sie mit einem oder mehreren Betrieben, der Schwimmteiche, Naturpools und kombinierte Anlagen anbieten, Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Besuchstermin in seinem Betrieb. Lassen Sie sich Teiche auf dem Firmengelände oder am besten gleich bei Kunden zeigen und lassen Sie sich von deren Erfahrungen berichten.