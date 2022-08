Trotz Inflation: So kann Wohnen leistbar bleiben

Hohe Grundstückskosten, steigende Kosten für Baustoffe und Energie, Zinssteigerungen: Viele Österreicher fragen sich, wie Wohnen in Zukunft leistbar bleiben soll. In einer von Raiffeisen Immobilien Österreich bei Gallup in Auftrag gegebenen Umfrage bringen sie diese Sorge zum Ausdruck: 71 Prozent der Befragten sehen in der Schaffung von leistbarem Wohnraum die größte Herausforderung der Immobilienbranche. 64 Prozent denken, dass junge Menschen ohne Unterstützung ihrer Familie kaum mehr selbst Wohnraum schaffen können.

Anstieg seit 17 Jahren

Wohneigentum in Österreich wird tatsächlich immer teurer. Seit unglaublichen 17 Jahren hält der aktuelle Boom bereits an. Das bestätigt auch der Deloitte Property Index 2022: Dem zufolge betrug der durchschnittliche Quadratmeterpreis 2021 bei neuen Wohnungen 4.782 Euro. Das bedeutet einen Anstieg von rund 11 Prozent. Und der Preiszuwachs geht weiter: Laut aktuellen Analysen haben die Immobilienpreise im ersten Quartal 2022 um knapp 13 Prozent angezogen. Damit zählt Österreich – neben Deutschland und Frankreich – mittlerweile zu den teuersten europäischen Teilnehmerländern des Property Index. Matthias Reith von Raiffeisen Research sieht nun allerdings eine „preisliche Verlangsamung“ auf den Markt zukommen.

Miete noch leistbar

Für Mieter bleibt es laut Deloitte Property Index 2022 dagegen vergleichsweise leistbar. In Wien war die Miete mit durchschnittlich 8,66 Euro pro Quadratmeter sogar günstiger als in Graz oder Linz. Damit liegt man in Europa im unteren Drittel.