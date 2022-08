Eigenes Haus oder Wohnung: Chance auf Kredit lebt

Praxisfremde Regelung

Der Fachverband Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich verurteilt die neue Regelung zur Vergabe von Wohnkrediten. Sie kämen zur Unzeit und wären praxisfremd, so der stellvertretende Obmann Michael Pisecky.

Der Fachverband sieht vor allem die praktische Anwendung der Regeln kritisch, da seitens der FMA nicht an die häufig vorkommende Zwischenfinanzierung zwischen Verkauf einer Wohnung und Ankauf einer größeren Wohnung gedacht wurde. Das kann nur über die Ausnahmen erfolgen und erschwert bzw. verteuert die Immobilientransaktion zusätzlich.

Völlig unverständlich ist es für die Branchenvertreter zudem, dass der Betrag für die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen mit 50.000 Euro je Kreditnehmer gedeckelt wird. Michael Pisecky: „Für viele Privathaushalte wird in den nächsten Monaten eine Heizungsumstellung in Verbindung mit einer Sanierung erforderlich sein. Mit diesem Betrag wird man in der Regel nicht das Auslangen finden.“

