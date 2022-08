Andritz erhielt Milliardenauftrag in Paraguay

Der Grazer Technologiekonzern Andritz hat einen Großauftrag in Paraguay an Land gezogen. Mit dem Eukalyptusverarbeiter Paracel sei ein Vertrag über die Lieferung von Prozess-Ausrüstungen für eine neue Zellstofffabrik unterzeichnet worden, teilte Andritz am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Auftrag soll voraussichtlich 2023 gebucht werden, das Unternehmen schätzt den Wert auf 1,5 Mrd. US-Dollar (1,47 Mrd. Euro).