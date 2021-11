Andritz nach drei Quartalen mit Gewinnplus trotz Umsatzeinbußen

Der steirische Maschinenbauer Andritz hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021 Umsatzeinbußen erzielt, aber mehr Gewinn gemacht. Der Umsatz schrumpfte um rund 6 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro, das Konzernergebnis stieg kräftig um 55 Prozent auf 212,9 Mio. Euro. Das Ergebnis (EBITA) legte in den ersten drei Quartalen ebenfalls deutlich um fast ein Drittel (31 Prozent) auf 365,0 Mio. Euro zu, teilte der börsennotierte Konzern am Freitag mit.

Im dritten Quartal reduzierte sich der Umsatz um fast 9 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro. Dieser Rückgang sei im Wesentlichen auf den Geschäftsbereich Pulp & Paper zurückzuführen, der im Vorjahresvergleichsquartal einige größere und stark umsatzwirksame Großaufträge abwickelte, so die Firma.

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet Andritz unverändert einen deutlichen Anstieg des EBITA im Vergleich zum Vorjahr und rechnet mit einer Rentabilität von rund 8 Prozent. Beim Umsatz wird mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr gerechnet.