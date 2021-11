Halbleiterspezialist NXP plant millionenschwere Investition bei Graz

Der Halbleiterentwickler und -hersteller NXP investiert in Gratkorn nördlich von Graz - nach dem Aufbau eines Kompetenzzentrums - weiter: Im Bereich Mikroelektronik/Kommunikationstechnologie sind Vorhaben im Bereich F&E im Volumen von 55 Mio. Euro zwischen 2022 und 2025 geplant, vorbehaltlich einer Genehmigung durch die EU-Kommission, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Weitere 12 Mio. Euro fließen in den Ausbau der Forschungslabors und die Erweiterung des Standorts.

Baubeginn soll im ersten Quartal 2022 sein. Damit soll auch der Mitarbeiterstand um weitere 100 Forscher und Entwickler steigen. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt im Bereich Sicherheitskonzepte (Cybersecurity inklusive "Post Quantum Cryptography") in Verbindung mit energieeffizienten Mikroprozessor- und Kommunikationsplattformen, sowie im Bereich intelligenter Batteriemanagement-Systeme. Die Aktivitäten von NXP arbeiten dabei Anstrengungen auf österreichischer und europäischer Ebene zu, nach höherer technologischer Souveränität und hoher Resilienz kritischer Systeme und Infrastrukturen.