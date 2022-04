WEB Windenergie mit mehr Gewinn trotz Produktionsrückgang

Die österreichischen Windkraftpioniere WEB aus Pfaffenschlag im Waldviertel haben ihren Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr von 106 auf 113,6 Millionen Euro gesteigert. Der Gewinn stieg von 15,5 auf 17,1 Millionen Euro. Zwar ging die Produktion wegen wenig Wind im Großteil des Jahres um 8 Prozent auf 1,2 Terawattstunden (TWh) zurück, das wurde aber durch die gestiegenen Strompreise mehr als kompensiert.

Eine Herausforderung für den Windkraftausbau sieht man bei WEB in den fehlenden Flächenwidmungen und den langen Genehmigungsverfahren. Zwar hat das Unternehmen in Österreich heuer schon sieben neue Windräder in Betrieb genommen, weitere 25 hängen aber in den Verfahren fest. Nur mit Repowering, also dem Ersatz alter Anlagen durch neue, sind die Ökostrom-Ausbauziele 2030 aber nicht zu erreichen, ist man bei WEB überzeugt.

Bürgerbeteiligung

Die Akzeptanz bei der Bevölkerung kann laut Erfahrung der WEB deutlich erhöht werden, wenn diese die Möglichkeit bekommt, sich an den neu entstehenden Projekten zu beteiligen.