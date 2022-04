NÖ: Der Geheimplan für den Solarstrom-Ausbau

Es sind derzeit rund 46.000 Fotovoltaik-Anlagen, die in Niederösterreich grünen Strom erzeugen. Auch wenn diese Zahl auf den ersten Blick groß erscheinen mag, ist sie auf dem Weg in eine unabhängige Energiezukunft aber noch viel zu niedrig. Denn spätestens mit dem Krieg in der Ukraine ist klar geworden, dass in Sachen Versorgungssicherheit dringend ein Umdenken stattfinden muss.

Niederösterreich will deshalb Tempo machen, der neue Energiefahrplan sieht eine Verzehnfachung der PV-Leistung bis 2030 vor. Was gut klingt, ist aber nicht frei von Hürden. Denn es gibt immer wieder kritische Stimmen, die warnen, dass durch das Aufstellen der PV-Anlagen kostbare Ackerflächen zerstört werden könnten.