Wasserstofftechnologie endlich verständlich: Was wann kommt

Die nach Plänen größte Elektrolyseanlage Österreichs soll 2023 in der OMV-Raffinerie Schwechat in Betrieb genommen werden. Der dort gewonnene grüne Wasserstoff soll zur Senkung des CO2-Ausstoßes der Industrie und der Betankung von Lkw genutzt werden.

Autos

Einige große Hersteller, darunter auch die VW-Tochter MAN, Toyota und Hyundai, arbeiten an Lkw mit Brennstoffzellen, die Wasserstoff in elektrische Energie umwandeln. Noch sind diese aber teuer, ein weiteres Problem ist, dass es keine Tankstelleninfrastruktur gibt. In Deutschland will eine Allianz von 62 Unternehmen, unter anderem Daimler, Volvo und Iveco bis 2030 100.000 Wasserstoff-Lkw auf die Straße bringen und 1.500 Tankstellen bauen.

Weniger aufwendig und daher schneller umzusetzen ist der lokale Einsatz, etwa im Personennahverkehr. Die Wiener Wasserstoff GmbH, eine Tochter der Wiener Stadtwerke, hat bereits letztes Jahr einen Personenbus getestet. Der Spatenstich für die erste Wasserstofftankstelle für die Wiener Linien soll noch diesen Herbst erfolgen, der Aufbau eigener Elektrolyseanlagen ist in den kommenden Jahren geplant. Auch die Tiroler Einzelhandelskette MPreis baut derzeit an einer Elektrolyseanlage, um ihre Bäckerei sowie die Flotte von 50 Lkw damit zu betreiben.