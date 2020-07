Was die Neuanschaffungen des Heeres der Wirtschaft bringen

Vor wenigen Wochen wurde zudem publik, dass das Bundesheer weitere 30 Radpanzer Pandur Evo anschaffen will. Kostenpunkt: Etwa 110 Millionen Euro.

General Dynamics European Land Systems (GDELS) hat mit diesen Gefährten bereits viel Erfahrung – schließlich haben 150 Mitarbeiter in Österreich bereits 34 Stück davon produziert und dem Bundesheer übergeben.

Rund 200 heimische Betriebe aus allen Bundesländern sind in die Produktion der Pandur Evo eingebunden. Endgefertigt werden sie am GDELS-Sitz in Wien-Simmering. „Durch den Auftrag konnten wir unsere Arbeitsplätze um zehn Prozent aufstocken“, sagt GDELS-Mann Michael Mock zum KURIER.

Die Lackierung der Panzerwanne übernimmt eine Firma in Waidhofen an der Ybbs, die mechanische Bearbeitung führt eine Firma in Liezen in der Steiermark durch. Insgesamt kommt bei der Herstellung des Evo ein heimischer Wertschöpfungsanteil von insgesamt über 70 Prozent zusammen.

Neben den Radpanzern könnte das Unternehmen in Simmering auch die sogenannten Duro-Fahrzeuge produzieren. Diese werden unter anderem von der Schweizer Armee verwendet – und könnten eine Möglichkeit sein, die veralteten Pinzgauer beim Bundesheer zu ersetzen.