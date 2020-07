Misstrauensantrag gegen Heeres-Ministerin Klaudia Tanner

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will sich ihren Kritikern stellen. Wenn die Opposition einen Misstrauensantrag gegen sie stellt, "werde ich mich dem stellen". "Es ist Aufgabe der Opposition, sich kritisch mit der Regierung und den Ministern zu beschäftigen", sagte Tanner am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Dass sie seit Woche ständig unter Beschuss steht, kommentierte Tanner mit den Worten: "Der Kritiker ist ein Mann, der alles weiß, aber nicht alles kann."