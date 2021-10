Warum wir das beste Trinkwasser haben und trotzdem damit das Klo spülen

Die Wasserversorgung in Österreich birgt mehr Überraschungen, als man glauben würde. Der KURIER hat sich gemeinsam mit dem Experten Roman Neunteufel von der Universität für Bodenkultur Wien in die Tiefen der Wasserspeicher begeben.

Wie viel Wasser verbraucht ein Mensch pro Tag?

Rund 135 Liter direkt, also für Trinken, Kochen, Duschen, für die Toilette, die Waschmaschine, den Geschirrspüler etc. Indirekt sind es 4.700 Liter – das ist das Wasser, das in den Produkten steckt, die wir konsumieren. Drei Viertel davon gehen in die Erzeugung, vor allem in das Pflanzenwachstum für unsere Lebensmittel. Vor 30 Jahren lag der direkte Verbrauch bei 150 Litern. Der Rückgang ist auf effizientere Haushaltsgeräte und bewussteren Umgang zurückzuführen. Der Klimawandel wird den Verbrauch laut Schätzungen in den kommenden 30 bis 40 Jahren um zwei bis sechs Prozent steigern.