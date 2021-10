Trinkwasser: Sitzen wir bald auf dem Trockenen?

Eine der größten Herausforderungen, klares Wasser in die Haushalte zu liefern, ist der flächendeckende Grundwasserschutz. „Der Zugang zur Wasserinfrastruktur ist sehr gut geschützt“, sagt Neunteufel. Sabotageakte sollen so gut wie unmöglich sein. In Österreich könnte man sogar einen Hydranten umfahren, und es würde kein Wasser verloren gehen. Anders als in vielen Filmen dargestellt, würde keine Wasserfontäne herausspritzen, da das Ventil tief in der Erde liege.

Für Blackout gerüstet

Allerdings gibt es noch ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit immer wieder genannt wird: Blackout, also der länderübergreifende Ausfall des Stromnetzes. Der kann, etwa bei Pumpen oder der Fernsteuerung, auch die Trinkwasserversorgung gefährden. Grundsätzlich ist in einem solchen Krisenfall die Trinkwasserversorgung und damit auch die Abwasserentsorgung gesichert. In einzelnen, entlegenen Gebieten kann es aber sein, dass die Wasserversorgung nicht mit Notstromaggregaten abgesichert oder durch die bloße Schwerkraft betrieben werden kann.