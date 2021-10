Leitha-Auen: Dem Naturschutzgebiet geht das Wasser aus

Verschmelzung

Die beiden Flüsse Schwarza und Pitten vereinen sich im Gemeindegebiet von Lanzenkirchen zur Leitha. „Der Fluss war immer der wichtigste Grundwasser-Regulator in unserer Region und Lebensader. Jetzt ist davon nichts mehr übrig“, zeichnet Hahn ein düsteres Bild. Mehr als 300 Tage im Jahr führt die Leitha bis Neufeld kein Wasser mehr – außer an Tagen mit starkem Niederschlag. Den Tieren und Pflanzen in dem ausgewiesenen Natur- und Landschaftsschutzgebiet (Fauna-Flora-Habitat) werde damit die Lebensgrundlage genommen.

So dramatisch, wie in den vergangenen Jahren sei die Situation noch nie gewesen. Ein Indikator sind auch die Grundwasserseen entlang der Landesgrenze, die vom Strom der Leitha unterirdisch gespeist werden. Der Wasserstand an den Neudörfler Seen ist auf einem historischen Tiefstand, zum Normalwert fehlen fast fünf Meter.

Neben dem Klimawandel und geringeren Niederschlagsmengen weiß Hahn genau um die Ursachen der Trockenheit Bescheid. Von Wiener Neustadt flussabwärts werde zu viel Wasser für Werkskanäle und deren Kleinwasserkraftwerke entnommen.