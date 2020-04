Das Paradies ist jetzt eine Schotterwüste

Für viele ist es ein Lebenstraum. Das eigene Haus am idyllischen Badesee. Um sich diesen Herzenswunsch zu erfüllen, nehmen viele Häuslbauer teils horrend hohe Grundstücks- oder Immobilienpreise in Kauf. Gerade in Zeiten häuslicher Quarantäne hat man dafür das vermeintliche Sommerparadies vor der eigenen Haustüre. Auf die Adria oder der Tiroler Bergsee kann man dafür sicher gut und gerne verzichten.

Doch im heurigen Jahr scheint alles anders. Viele Grundwasserseen im Wiener Becken (NÖ) oder im benachbarten Nordburgenland gleichen wegen der Trockenheit eher einer Schotterwüste als einem einladenden Badestrand. Die Wasserstände sind gegenüber den Vorjahren gleich um mehrere Meter zurückgegangen. Was zur Folge hat, dass die Hausbesitzer erst einen Hürdenlauf über Schotter und Gatsch in Kauf nehmen müssen, bevor sie in ihr Boot steigen oder schwimmen gehen können.