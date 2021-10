Frachtschifffahrt: Lebensader unseres Wohlstands in Turbulenzen

Welche Rolle spielen die Reedereien bei der aktuellen Preisentwicklung?

Eine sehr große. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der großen Reedereien wegen Insolvenzen, Zusammenschlüssen oder Übernahmen von 30 auf 20 gesunken. Diese fahren nun in großen Allianzen. Der gesamte Schiffstransport zwischen Europa und Asien liegt in den Händen von drei Konsortien: 2M, Ocean Alliance und The Alliance. Es handelt sich um ein Oligopol, mit dem Nachteil für Konsumenten, dass wenige Anbieter den Markt beherrschen und damit die Preise bestimmen.

Verdienen sie zurzeit gutes Geld?

Zurzeit ja. In den Jahren 2008/’09 waren sie dagegen überwiegend defizitär und haben jahrelang Verluste eingefahren, da der Konkurrenzkampf groß war und teilweise eine Kannibalisierung stattfand. Jetzt haben sie keinen Grund, unterpreisig zu fahren, wodurch sie ihre Verluste zum Teil wettmachen können.

Welchen Einfluss hat Covid auf die Schifffahrt?

Wegen Corona, aber auch wegen Wetterkapriolen, kommt es derzeit zu den größten Unpünktlichkeitsraten aller Zeiten. Derzeit sind nur 30 Prozent aller Schiffe im Zeitplan – vor Corona waren es 80 Prozent. Für Häfen stellt das eine riesige Herausforderung dar. Sie sind ähnlich durchgetaktet wie Flughäfen und haben Slots, in denen die Schiffe ankommen und abfahren. Man stelle sich einen Flughafen vor, auf dem 70 Prozent aller Flüge – teils mit großen – Verspätungen ankommen. Die Hafenmitarbeiter sowie alle anderen in der nachgereihten Kette wie Spediteure, Disponenten, etc. haben vier- bis fünfmal so viel Arbeit als sonst, da verspätete Container Züge verpassen, Lkw auf sie warten müssen, etc.