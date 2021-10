Leere Regale im Handel: Die große Sehnsucht nach den kleinen Dingen

Von den Engpässen betroffen sind praktisch alle Warengruppen querbeet, sagt Klaus Weyerstraß, Sprecher für Internationale Konjunktur und Außenwirtschaft beim Institut für Höhere Studien (IHS): „Also alles, was in Asien produziert wird und nach Europa kommt.“ Und dazu zählt fast wirklich alles, was man kaufen kann – Bekleidung, Schuhe, Möbel, Waschmaschinen, Computer, Handys, Küchen, Baumarktprodukte – die Liste ließe sich beliebig verlängern.

Die Halbleiter-Krise in der Autoindustrie ist zum Teil hausgemacht, sagt Weyerstraß. Da die Autohersteller zu Beginn der Pandemie von starken Absatzrückgängen ausgingen, stiegen sie bei der Bestellung von Mikrochips auf die Bremse. Die Wirtschaft erholte sich rascher als gedacht und schon war es zu spät: Die Chips wanderten stattdessen in die vielen Elektrogeräte, die nun stärker nachgefragt wurden und waren weg. Kapazitäten lassen sich in diesem Bereich nicht rasch genug hochfahren, um den Mangel auszugleichen.