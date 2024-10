Warum man in einigen Geschäften erst ab 10 Euro mit Karte bezahlen kann

Warum aber werden Kartenzahlungen bei geringen Beträgen verweigert? Und: Welche Möglichkeiten haben Konsumenten in einem solchen Fall. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Kartenzahlungen sind ein komplexer Vorgang, an dem in der Regel mehrere Unternehmen, von speziellen Zahlungsdienstleistern über Kreditkartenunternhehmen bis zu Banken beteiligt sind. Sie alle verdienen an den Transaktionen mit.

Welche Gebühren fallen für Händler bei Kartenzahlungen an?

Die Spannen bei Zigaretten, Lotto- und Parkscheinen seien sehr gering, sagt Wolfgang Streißnig , Obmann des Bundesgremiums Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Bei den geringen Provisionssätzen würden sich die Kosten für Kartenzahlungen, die neben Transaktionsgebühren meist auch ein Fixentgelt beinhalten, nicht rechnen.

Ist es rechtlich gedeckt, dass Händler Kartenzahlungen bei kleinen Beträgen verweigern?

Grundsätzlich müssen Kartenzahlungen im Handel oder der Gastronomie nicht per se angenommen werden, sagt Manuela Robinson, Abteilungsleiterin der Rechtsberatung beim Verein für Konsumenteninformation (VKI). Wenn Kartenzahlungen angenommen werden, sei ein Mindestbetrag aber unzulässig. Das sehen in der Regel auch Verträge mit Zahlungsanbietern vor, so die Rechtsexpertin.

Konsumentinnen und Konsumenten könnten unmittelbar aber wenig dagegen tun. Sie können sich aber bei der Kreditkartenfirma darüber beschweren. Dann könnten Vertragsstrafen auf sie zukommen, sagt Robinson. Sie rät betroffenen Konsumenten deshalb auch, mit Beschwerden zu drohen. Beschwerden über solche Praktiken gebe es auch bei den Konsumentenschützern immer wieder, heißt es aus dem VKI. Häufig betreffen sie Trafiken und die Gastronomie.

Wie gehen Kreditkartenfirmen mit der Situation um?

Man lehne Mindestpreise für Kartenzahlungen klar ab, heißt es etwa von Mastercard. In Österreich, aber auch in anderen Ländern würden dennoch von einzlnen Händlern selbstständig Mindestpreise festgelegt. Die Gebühren von Mastercard seien jedenfalls vollständig volumensabhängig. Fix- oder Mindestbeträge pro Transaktion gebe es nicht, teilt der Zahlungsdienstleister mit. Auf die Preisgestaltung der Händlerbanken an ihre Kunden habe das Unternehmen aber weder Einfluss noch Einblick.