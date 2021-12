Rennautos und Doppeldeckerbusse

Wegen der teuren Spezial-Flüssigkeit kommen Kreisel-Batterien bisher vor allem in Sonderfahrzeugen, etwa elektrisch angetriebenen Rennbooten, Rennwagen oder Doppelstockbussen in London zum Einsatz. Kleinserien werden in Oberösterreich gefertigt, für Großserien werden Lizenzen vergeben. Zudem entwickelte Kreisel eine spezielle Ladesäule, seit dem Vorjahr auch in Kooperation mit Shell.