Warum das Aus für den Verbrennermotor plötzlich wieder wackelt

Gäbe es ein Verbot für Verbrennermotoren, würde in dieser Richtung technologisch nicht mehr weiter entwickelt – "zumindest nicht in Deutschland und Europa". Hintergrund von Lindners Veto dürften Bedenken sein, dass die deutsche Autoindustrie weltweit an Marktanteilen verlieren würde.

Denn er geht davon aus, dass "es weiter Weltregionen geben wird, in denen die Elektromobilität für die nächsten Jahrzehnte nicht eingeführt werden kann." Und bei der weiteren Entwicklung von E-Fuels bzw. synthetischen Kraftstoffen möchte Deutschland auch in Zukunft in der ersten Reihe mit dabei sein.

Streit in der Koalition

Doch im deutschen – grünen – Umweltministerium sieht man die Sache anders: Ministerin Steffi Lemke beharrt auf dem Ja zum Ausstieg für Verbrennermotoren ab 2035.

Die Folge: Einigen sich die beiden deutschen Ministerien nicht, muss sich Deutschland am Dienstag bei der Abstimmung der EU-Umweltminister in Luxemburg enthalten. Gezählt wird das wie eine Ablehnung.

In Österreich dürfte die Regierung das Verbrenner-Verbot ab 2035 hingegen geschlossen unterstützen. Doch fällt Deutschland Zustimmung aus, könnten auch mehrere andere, ohnehin skeptische Staaten mitziehen. Der größte Widerstand gegen ein endgültiges Abschalten der neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge kommt aus den osteuropäischen Staaten mit einer starken Automobilindustrie – und Italien. Über den jüngsten Vorschlag der Regierung in Rom haben die EU-Botschafter am Freitag noch beraten: