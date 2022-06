Debatte um E-Fuels als Alternative zu Elektroautos

Demnach sorgen Autos, die mit E-Fuels betrieben werden, während ihrer gesamten Lebensdauer im Vergleich zu Benzin- oder Dieselfahrzeugen nur für minimale Einsparungen an CO 2 -Emissionen. Die Studie wurde von der Expertenrunde „Transport and Environment“ erstellt. T&E ist die Dachorganisation von 53 nichtstaatlichen, europäischen Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr einsetzen.

In der Studie wurden die Emissionen eines kompletten Lebenszyklus von Autos berechnet, die im Jahr 2030 gekauft werden (inklusive Herstellung). Ein Fahrzeug, das mit einer Mischung aus E-Fuels und Benzin angetrieben wird, wĂĽrde die Emissionen im Vergleich zu konventionellem Sprit nur um 5 Prozent reduzieren.