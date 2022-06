EU-Parlament: Ab 2035 gilt Verbot für Verbrennermotoren

Entscheidet das EU-Parlament allein über solch eine einschneidende Maßnahme?

Nein, die EU-Regierungen müssen so wie bei allen europäischen Regelungen mit dem EU-Parlament einen Kompromiss aushandeln. Anders als das Parlament haben die Regierungen in Bezug auf ein Verbrennerverbot noch keinen gemeinsamen Standpunkt gefunden: Etwa ein Drittel ist dafür, ein Drittel ist dagegen und ein Drittel weiß noch nicht so recht. In der österreichischen Regierung hat man – je nach Ministerium – auch noch unterschiedliche Sichtweisen.

Wie sieht es überhaupt mit den Ladestationen aus?

Die EU-Verkehrsminister haben sich bereits auf den Ausbau der Infrastruktur für E-Autos geeinigt: Künftig muss es auf stark befahrenen Straßen alle 60 km, auf weniger stark befahrenen Straßen alle 100 km Lademöglichkeiten geben.

Worum ging es bei der gescheiterten Abstimmung über das Emissionshandelssystem?Der Handel mit Verschmutzungsrechten ist das Herzstück der europäischen Klimapolitik. Dass die Abstimmung über eine Reform hier scheiterte, ist für das EU-Parlament peinlich: Grüne und Sozialdemokraten auf der einen Seite sowie Christdemokraten auf der anderen Seite, geben einander gegenseitig die Schuld.