Ferrari entkommt Verbrenner-Verbot durch ein Schlupfloch

Auch Ferrari will dem nicht nachstehen, 2025 soll das erste elektrische Modell vorgestellt werden. Seit Anfang September vergangenen Jahres sitzt mit Benedetto Vigna erstmals kein Manager aus der Bleifu├č-Fraktion, sondern ein Physiker und Halbleiterexperte am Steuer, der das Unternehmen in eine elektronische Zukunft f├╝hren soll.

Doch nicht alle Sportwagenhersteller fahren auf die Ausnahmeregelung ab. Porsche-Chef Oliver Blume zeigte sich skeptisch und nannte sie einen Fehler. Elektrische Sportwagen w├╝rden in der kommenden Dekade unschlagbar sein. Vorz├╝ge von Verbrennungsmotoren in Sportwagen erkenne er keine.