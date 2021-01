Moto Guzzi: Eine Kult-Marke wird 100

Nicht selten mit kleinen Hoppalas. Moto Guzzi war eines der ersten Unternehmen, das einen Windkanal einsetzte. „Immer wenn dieser in Betrieb ging, fiel in der ganzen Stadt der Strom aus“, erzählt Farkas. Das Netz war damals für solche Belastungen noch nicht ausgelegt. Also entschied der Bürgermeister, dass die Motorradbauer den Windkanal nur zwischen zwei und vier Uhr nachts verwenden durften.

Erfolg in den USA

In den 1960er-Jahren mussten die Motorräder mit dem legendären Adler im Emblem – übernommen aus dem Wappen der italienischen Luftwaffe als Andenken an Ravelli – aus dem Rennsport ausscheiden. Das Automobil hatte sich zum Massenprodukt entwickelt und Zweiräder abgelöst. Wie auch viele anderen Motorradhersteller kam Moto Guzzi in finanzielle Bedrängnis. Geld für den Sport war keines mehr übrig.