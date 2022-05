Lamborghini: Mit Vollgas durch alle Krisen

Eines steht laut Farkas jedoch fest: Gründer Ferruccio Lamborghini war eher eine Unternehmerpersönlichkeit als Enzo Ferrari, der zwar auch ein guter Geschäftsmann, vor allem aber ein genialer Ingenieur und Techniker war. Lamborghini dachte dagegen in mehrere Richtungen, startete nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Traktorunternehmen, baute Wärmegeräte, wollte in die Hubschrauberproduktion einsteigen – was nicht gelang, da ihm die italienische Regierung eine dafür nötige Lizenz verweigerte – und verwirklichte letztlich im Sportwagenbau eine seiner Leidenschaften.

Als das Unternehmen wegen der Ölkrise von 1973/’74 in finanzielle Schwierigkeiten geriet, verkaufte es Ferruccio Lamborghini kurzerhand und wandte sich einem neuen Interesse zu – dem Weinbau, den er bis an sein Lebensende erfolgreich betrieb.

Auch als frühes Marketing-Genie kann Lamborghini bezeichnet werden. In einem TV-Interview sagte er, dass, wenn ein Lamborghini ein Gebrechen hat, das Unternehmen einen Techniker – sogar per Flugzeug – in andere Länder schickt, um den Schaden zu beheben. Außerdem würde dieser ein „Entschuldigungsschreiben“ mitbringen, da ein Lamborghini normalerweise nicht kaputt werden dürfe. Das würde, so Lamborghini, für Mundpropaganda und damit neue Kunden sorgen. Ob das in der Praxis tatsächlich so gehandhabt wurde, darf allerdings bezweifelt werden.