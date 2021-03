75 Jahre Vespa: Der Roller mit den Flugzeugrädern

Die Materie war für Piaggio neu und der planende Ingenieur desinteressiert. Nicht die besten Voraussetzungen für einen Erfolg. Trotzdem wurde die Vespa zu einem Renner und gilt heute als Synonym für einen Roller. Unternehmenschef Enrico Piaggio beauftragte einen seiner Flugzeugingenieure, Corradino D’Ascanio, einen solchen zu entwerfen. Dieser war davon gar nicht begeistert, wollte er doch lieber Hubschrauber bauen, erzählt Farkas. Motorräder habe er gehasst, sie sollen ihm zu ölig und zu dreckig gewesen sein.

Großer Wurf

Dennoch machte er sich ans Werk. „Er konnte nur Werkzeuge benutzen, die im Unternehmen vorhanden waren“, sagt Farkas. Nach dem Krieg herrschte auch in Italien an allen Ecken und Enden Mangel, und obwohl nur eine eingeschränkte Zahl an Maschinen und Geräten zur Verfügung stand, gelang D’Ascanio ein einmaliger Wurf. Vielleicht auch, weil er als Aeronautiker völlig unvoreingenommen an die Aufgabe herangegangen war.