Neuer Ferrari-Boss: Wenn ein Physiker Sportwagen fährt

Kann er die Kultmarke in das Elektro-Zeitalter führen, fragen sich viele Ferrari-Fahrer und -Fans, seitdem Aufsichtsratschef John Elkann den 52-jährigen vom Halbleiterhersteller STMicroelectronics kommenden Vigna vorgestellt hat. Immerhin muss er in so große Fußstapfen wie jene eines Sergio Marchionne treten. „Absolut“, sagen Ferrari-Kenner, auch wenn in Zukunft neben fundierten Elektronik-Kenntnissen nach wie vor Managementqualitäten gefragt sein werden.

Ferrari will bis 2025 die Kurve hin zu Elektro-Sportwagen kriegen, die von den Kunden auch angenommen werden. Und diese Aufgabe ist vor allem für einen Hersteller mit so viel Geschichte, der Autos mit so viel Kult herstellt, nicht einfach.