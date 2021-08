Ferrari gibt nach Pandemiejahr 2020 wieder Gas

"Dieses exzellente zweite Quartal bestätigt die Stärke Ferraris und seines Geschäftsmodells. Jedes Auto stellt neue Standards in Sachen Innovation, Schönheit und Einmaligkeit, was das Fundament des wahren Luxus ist. Während sich unser 75. Gründungsjubiläum im kommenden Jahr naht, waren unsere Wachstumsmöglichkeiten noch nie so groß", kommentierte Verwaltungsratspräsident John Elkann.