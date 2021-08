Italienische Olympia-Sensation: 100-Meter-Gold für Lamont Jacobs

Amerikaner? Jamaikaner? Italiener!

Lamont Marcell Jacobs holte sich am Sonntag in 9,80 Sekunden den olympischen 100-Meter-Sprint in Tokio und sorgte damit für eine gewaltige Überraschung. Der 26-Jährige, der als Sohn einer Italienerin und eines Amerikaners in Texas geboren wurde und noch als Kind mit seiner Familie nach Italien übersiedelte, verbesserte damit auch den Europarekord und fügte seiner Titelsammlung das nächste Highlight nach 60-Meter-Gold bei der heurigen Hallen-EM hinzu. Auf den Plätzen landeten Fred Kerley (USA/9,84) und André de Grasse (CAN/9,89).

"Ich wollte meine Hallen-Form nach draußen mitnehmen. Wir haben viel gearbeitet, speziell daran, das Tempo von den ersten 30, 40 Metern auch auf die 100 Meter auszudehnen. Es war auch viel mentale Arbeit dabei", sagte Jacobs in Englisch mit italienischem Akzent. "Es ist ein unglaubliches Ergebnis, ich werde wohl vier oder fünf Jahre brauchen, um das zu verstehen."

Erstmals seit dem Jahr 2000 stand kein Jamaikaner im Olympia-Finale über 100 Meter. Auch der von Sprint-Ikone Usain Bolt als Gold-Favorit auserkorene Trayvon Bromell erlebte diesen irren Showdown in der flirrenden Nacht von Tokio nicht als Teilnehmer - um eine Tausendstelsekunde verpasste der Amerikaner die Qualifikation. Eine riesige Enttäuschung für Bromell, der im Juni in 9,77 Sekunden die siebentschnellste Zeit der Geschichte gesprintet war, aber sich schon durch seinen Vorlauf hatte zittern müssen.

Und auch für den Jamaikaner Yohan Blake, früher selber Konkurrent von Bolt, reichte es nicht für die große Bühne. Der Gewinner von Silber über die 100 Meter in London 2012 und frühere Weltmeister schied im Halbfinale aus.

Pech hatte auch der Brite Zharnel Hughes, der beim ersten Startversuch im Rennen um die Medaillen um 0,150 Sekunden zu früh loslief und disqualifiziert wurde.