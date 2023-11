Metaller-Warnstreiks ab Montag: Aufzugsmonteure fahren die Arbeit runter

Nicht nÀhergekommen

Am vergangenen Donnerstag waren sich die Sozialpartner nach achtstĂŒndigen KV-Verhandlungen in der Wirtschaftskammer in Wien kaum nĂ€her gekommen. Die Gewerkschaften pochen weiterhin auf ein Lohn- und Gehaltsplus von 11,6 Prozent, die Arbeitgeber haben ihr bisheriges prozentuelles Plus nachgebessert, garniert mit Einmalzahlungen.

Neben einem einjÀhrigen Abschluss brachte der Fachverband der Metalltechnischen Industrie zuletzt auch einen zweijÀhrigen Abschluss ins Spiel. Die Arbeitgeber bedauerten den GesprÀchsabbruch, gaben aber zugleich bekannt, die dreitÀgigen Streiks gelassen hinzunehmen. Ein weiterer Verhandlungstermin steht mit dem Donnerstag, 9. November, auch schon fest.

Handel will 14 Prozent

An dem Tag sollen auch die KV-Verhandlungen im Handel fortgesetzt werden. Gut möglich, dass ebenso hĂ€rtere gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen folgen. Nach dem ersten Abtasten zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ist auch in dieser Branche mit 430.000 BeschĂ€ftigten klar, dass ein Abschluss der KV-Runde heuer denkbar schwierig wird.

Daran ist die hohe Inflation schuld, die zur bereits bekannten Gehaltsforderung der Gewerkschaft von elf Prozent gefĂŒhrt hat, um eine reale Erhöhung zu garantieren. Gefordert wird aber auch eine ArbeitszeitverkĂŒrzung. Beides halten die Arbeitgeber fĂŒr „realitĂ€tsfern“, erst recht die Kombination von beidem.

Handelsobmann Rainer Trefelik sagt: „Im Summe macht das Forderungspaket der Gewerkschaft 14 Prozent aus, also Gehalt plus Rahmenrecht. Das macht es ganz schwierig zu verhandeln, wenn da nicht ein gewisser Realismus einkehrt. “ Seitens der Gewerkschaft wurden beginnend mit 2. November Betriebsversammlungen bis zum 8. November anberaumt.