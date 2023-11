Metaller-KV-Verhandlungen abgebrochen: Streiks drohen

Verhandeln fĂŒr 200.000 BeschĂ€ftigte

Die vierte Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag der Metalltechnischen Industrie (200.000 BeschĂ€ftigte) begann am Donnerstag mit viel Getöse. Die Jugendorganisationen der Gewerkschaften GPA und Pro-Ge hatten sich vor der Wirtschaftskammer in Wien-Wieden in Stellung gebracht, um lautstark ihre Chefverhandler mit der Forderung zu unterstĂŒtzen.

"Unser Plan ist es, dass wir heute unser Angebot verbessern und wir erwarten uns von den Gewerkschaften, dass sie von ihrem hohen Forderungspaket deutlich zurĂŒckgehen", so Knill vor den Verhandlungen. Nachsatz: "Jetzt geht es um ArbeitsplĂ€tze. Wir mĂŒssen schauen, dass wir den Standort Österreich nicht weiter schwĂ€chen." Es gelte, den Abbau von Mitarbeitern durch die Betriebe zu vermeiden.

