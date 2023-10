Metaller-KV: Gewerkschaften proben für den Streik

Jetzt machen die Gewerkschaften Ernst. Ob bei Collini in Wien, den Montanwerken Brixlegg in Tirol, bei Mahle in Kärnten, bei Mayer Beschlägen in Salzburg oder Teufelberger in Wels – am Montag haben die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA 80 Betriebsversammlungen in der Metalltechnischen und in der Metall-Industrie anberaumt. Rund 300 Beschäftigte der Aufzughersteller Schindler, Otis, Kone und TK Elevator versammelten sich in der ÖGB-Zentrale an der Donau in Wien. Die Betriebsversammlungen waren für rund zwei Stunden anberaumt. Bei diesen ging es vor allem darum, „Beschlüsse für gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen“ einzuholen.

Sollte bei den nächsten Kollektivvertragsverhandlungen am 2. November kein positives Ergebnis erzielt werden, wird ab 6. November gestreikt.

„Es wird zu Arbeitsniederlegungen kommen, die Intensität der Streiks wird danach beschlossen“, sagt Pro-Ge-Sprecher Mathias Beer zum KURIER. Es könnte also nicht nur zu Warnstreiks, sondern zu längeren Streiks kommen.