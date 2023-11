Metaller: "Wenn es jemandem nicht passt, kann er ja zum Chef gehen"

Usancen stehen zur Debatte

Als Grundlage für die Gehaltsverhandlungen gilt die so genannte Benya-Formel, die grob gesagt eine Abgeltung der Inflation plus Produktivitätszuwachs vorsieht. Knill stellte diese Usance in Frage: "Die gilt anscheinend auch für die Gewerkschaften nicht mehr. Denn die Benya-Formel sagt auch, dass die rollierende Inflation abgedeckt werden soll, sondern auch, dass ein Teil der gesamtwirtschaftlichen Produktivität abgedeckt werden soll. Und der ist negativ, aber das erwähnt die Gewerkschaft ja nie.“

Auch plädierte er für zweijährige Abschlüsse „Warum nicht? Vor 40 Jahren hat man mit der Benya-Formel eine Form eingeführt, die Zeiten haben sich deutlich geändert. In Deutschland gibt es ständig Mehrjahres-Abschlüsse, auch in anderen Branchen in Österreich ist es möglich. Warum soll es bei uns nicht auch möglich sein?“