Metaller-KV: Arbeitgeber stellen besseres Angebot in Aussicht

Knill verwies am Donnerstag im Ö1-"Journal um acht" erneut auf die verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wenig Spielraum für Erhöhungen ließen. "Es ist eine Verhandlung, da müssen sich beide bewegen", sagte Knill. "Wenn wir sehen, dass wir nur so hingetrieben werden und es heißt 'erhöht's, erhöht's, erhöht's, aber wir bleiben bei unseren 11,6 Prozent', dann wird es schwierig werden."

Die Jugendorganisation der Gewerkschaft (PRO-GE Jugend) hat heute Vormittag im Vorfeld der vierten Verhandlungsrunde eine Medienaktion vor der Wirtschaftskammer in Wien durchgeführt. Die PRO-GE Jugend fordert einen "respektvollen" Lohnabschluss für die jungen Beschäftigten in der Metallindustrie und eine bessere Einstufung der Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen, teilte sie in einer Aussendung mit. Auch Binder betonte im Gespräch mit der APA die Bedeutung von "vernünftigen Lehrlingseinkommen", die junge Menschen für eine Zukunftsperspektive bräuchten. Von Knill hieß es diesbezüglich: "Wir sind bereit, einen fairen Abschluss für unsere Jugend zu finden." Er verwies auf die Erhöhungen der Lehrlingseinkommen der vergangenen Jahre, die weit höher ausgefallen seien als in anderen Branchen.

In der Metallindustrie liegt die Forderung nach 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt am Tisch, die Arbeitgeber bieten 2,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 1.050 Euro an. Von Einmalzahlungen halten aber die Gewerkschaften wenig, wie PRO-GE-Chefverhandler Binder vergangene Woche vor Arbeitnehmern bei einer Betriebsversammlung klar machte. "Mit die Einmalzahlungen können's scheißen gehen", meinte Binder. Der Ton hatte sich zuletzt deutlich verschärft, vor der dritten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber beklagt, dass sie anonyme Drohungen erhalten würden.