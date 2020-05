Wäschekonzern Huber rittert um neue Banken-Finanzierung

Die Gerüchteküche brodelt. „Auch wir bekommen mit, dass die Gerüchteküche brodelt. Richtig ist, dass mit den finanzierenden Banken intensive Gespräche geführt werden und die Fortsetzung der Finanzierung von Bedingungen abhängig gemacht wird, an deren Erfüllung wir arbeiten“, teilt das Unternehmen dem KURIER mit. Offenbar will der Konzern mit Sitz in Mäder und Götzis auch Corona-Hilfen in Anspruch nehmen.

„Sämtliche Konzerngesellschaften erfüllen die Voraussetzungen des Corona-Hilfsfonds der Regierung sowie der Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH“, heißt es im Huber-Schreiben weiter. „Selbiges gilt für die Fixkostenzuschuss- wie auch die Kurzarbeitsregelungen.“

Im Falle des Scheiterns der Finanzierung will das Unternehmen „die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen treffen“. „Dazu gehört auch die Prüfung einer gerichtlichen Sanierung“, heißt es weiter. „Unzutreffend ist daher die Behauptung, die Huber-Gruppe wird in den nächsten Tagen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen.“ Zugleich legt der Konzern Wert auf die Feststellung, dass „der Eigentümer schon mehrfach liquide Mittel in Millionenhöhe zuführte“.