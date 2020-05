Wo es bei Härtefallfonds und Co. hakt, und was sich Unternehmer wünschen

100 Prozent Umsatzverlust bei 22 Prozent der Unternehmen

Für 22 Prozent der 500 befragten Unternehmen brach das Geschäft in den Monaten März und April um 100 Prozent ein. Durchschnittlich brach der Umsatz um 67 Prozent weg. In Relation "nur“ 17 Prozent hatten in beiden Monaten gar keine Umsatzeinbußen.

Neun von zehn Unternehmern halten die Maßnahmen der Regierung für richtig, 88 Prozent halten denn auch die Coronakrise für die größte wirtschaftliche Herausforderung seit dem 2. Weltkrieg.

Was sich die Unternehmer (bei offener Fragestellung) und trotz aller bereits bekannten Hilfsmaßnahmen am meisten wünschen?