AUA-Hilfspaket: Keine schnelle Einigung in Sicht

Warten auf Wirtschaftsprüfer

Es brauche ein Gesamtpaket, auch was den Klimaschutz betrifft, stünden noch Herausforderungen an. Die Fortbestandsprognose der Wirtschaftsprüfer werden man beurteilen, sobald diese vorliegt. Man bereite sich auf mehrere Optionen und Szenarien vor, so Gewessler.

Bei der AUA werden die Wirtschaftsprüfer von PwC heute, Montagabend, ihre Fortführungsprognose vorlegen.