Voestalpine will von Zöllen für chinesische E-Autos profitieren

Dazu zählen etwa Zukäufe in den USA und ein weiterer Produktionsstandort in China. Man wolle näher an die Kunden rücken, sagte Eibensteiner. In einer Zeit zunehmender geopolitischer Unsicherheiten könne so auch möglichen künftigen Handelsbarrieren entgegengewirkt werden: „Wir gehen direkt in die Märkte, um für lokale Kunden zu produzieren.“ Umgekehrt will die Voestalpine aber auch von der Ansiedlung ausländischer Hersteller in Europa profitieren.