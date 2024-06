Bilanz von Voestalpine-Tochter jahrelang geschönt

Die Voestalpine präsentierte am Mittwoch nicht nur ihrer Jahresbilanz, sondern muss sich auch mit einem Bilanzskandal beschäftigen. Ein Manager einer Voestalpine-Tochter hat jahrelang die Zahlen seines Bereichs positiver verbucht, als sie in der Realität waren, schreiben die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) unter Berufung auf den am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht.